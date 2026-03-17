 Palermo, allarme di Europa Verde: parco Uditore a rischio chiusura
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, allarme di Europa Verde: parco Uditore a rischio chiusura

La nota del partito ambientalista
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Europa Verde esprime, in una nota, “forte preoccupazione per il rischio di chiusura del Parco Uditore, uno dei pochi grandi spazi verdi realmente vissuti dai cittadini palermitani”.

“È inaccettabile – osserva Europa Verde – che, di fronte alle richieste della cooperativa che gestisce il parco, l’amministrazione continui a non fornire risposte mentre restano bloccati interventi di riqualificazione finanziati da anni e servizi essenziali come l’acqua potabile vengono meno. Il Parco Uditore rappresenta un modello virtuoso di gestione dei beni comuni e un presidio ambientale e sociale fondamentale per la città. Lasciarlo nell’incertezza significherebbe colpire non solo chi lo gestisce, ma migliaia di cittadini che ogni giorno lo vivono”.

Europa Verde chiede “risposte immediate e azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale e si impegna a portare con forza questa vicenda all’attenzione dell’opinione pubblica e delle sedi istituzionali. Palermo ha bisogno di più verde pubblico, non di nuovi esempi di abbandono amministrativo”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI