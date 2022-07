Palermo, allenamento dopo l’amichevole con il Marineo

Matteo Brunori incontra i tifosi al "Renzo Barbera"

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo il test amichevole di ieri a Marineo, è proseguita oggi in città la preparazione precampionato del Palermo allenato dall’allenatore Silvio Baldini.

In mattinata lavoro propriocettivo, aerobico e di potenziamento muscolare in piscina per i rosanero, mentre di pomeriggio a Boccadifalco sul terreno di gioco del “Tenente Onorato” la squadra ha effettuato, in seguito a delle attivazioni personalizzate di prevenzione in palestra, una seduta tecnico-tattica, partite a tema, navette e calci piazzati.

Anche nella giornata di martedì 19 luglio è previsto un doppio allenamento. In mattinata alle ore 11:45, è in programma la conferenza stampa di Matteo Brunori, che ha firmato un contratto quadriennale con i rosanero e già domenica 17 luglio era insieme ai compagni a Marineo. Dalle ore 20:30, invece, il centravanti del Palermo incontrerà i tifosi del Palermo nel piazzale dello Stadio “Renzo Barbera”. Nel corso della sessione foto ed autografi, il numero 9 rosanero distribuirà cartoline personalizzate e gadget.