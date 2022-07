Positivo il primo test del Palermo, Marineo battuto 12-0

L'avversario non era dei più difficili ma a Baldini è servito per vedere i calciatori in campo

3' DI LETTURA

Il primo test stagionale del Palermo si chiude con un netto 12-0. La vittoria, con un così netto risultato era più che scontato visto l’avversario che i rosanero avevano di fronte, cioe il Marineo squadra del campionato di Eccellenza che non ha ancora iniziato la preparazione precampionato.

Con questa amichevole si è conclusa la prima settimana di lavoro per la squadra di Baldini, che oggi ha rivisto Brunori che da domani sarà a completa disposizione.

Il tecnico ha schierato due formazioni differenti per le due frazioni di gioco.

Nel primo tempo Il 4-2-31 ha visto protagonisti Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Fella.

Proprio il centravanti è stato protagonista con dei gol d’autore. Il primo al 13’ con un il tacco, il secondo al volo dopo il passaggio di Luperini, la tripletta è arrivata al 42’; assist di Valente, Fella l’attaccante controlla, si gira e beffa Ceesay Lamin. Nel mezzo la marcatura di luperini che al 34’, da calcio d’angolo, svetta più in alto di tutti e trova il gol di testa.

Nella ripresa Baldini cambia 10 undicesimi della formazione. Il modulo è sempre il 4-2-3-1; tra i pali Grotta, difesa con Doda, Somma, Marong e Crivello; in mediana Peretti e Broh; sulla trequarti Silipo e Felici sugli esterni, Fella a supporto di Corona.

Al 2’ della ripresa è propio Corona a trovare il gol; la punta è serve ha da silipo che non ci pensa due volte e calcia. Due minuti più tardi altra gioia per Corona che porta i suoi sul 6-0, sempre grazie all’assistenza di Silipo e anche questa volta è un tap-in facile facile.

Il Palermo continua a macinare gioco, con il Marineo che prova a non subire alte marcature. Al 22’ della ripresa Felici, largo sulla sinistra, riceve palla si accentra e prova un tiro a giro che, però, non trova il giro giusto ma si insacca ugualmente alle spalle dell’estremo difensore, fissando il risultato sul 7-0. Baldini, seduto in panchina, si gode lo spettacolo e al 26’ anche Somma si iscrive nel tabellino dei marcatori. Felici calcia in maniera perfetta da calcio d’angolo, l’ex Brescia salta più alto di tutti e mette la sfera in fondo al sacco.

1’ più tardi anche Broh, da poco tornato al Palermo dopo il prestito al Sudtirol, trova la via della rete.

Al 31’ è 10-0. Silipo riceve palla, prova un paio di finte all’interno dell’area poi calcia con il destro e per l’estremo difensore non c’è nulla da fare.

A 10’ dalla fine Somma è ancora protagonista. Broh scarica al compagno che si intrufola in area e calcia con il destro, con l’incolpevole Tafuri che non può far nulla. Al 42’, quando ormai manca poco, anche Felici va in gol e fissa il risultato sul 12-0.

Baldini era consapevole della poca difficoltà che avrebbe avuto il test, ma è servito per vedere i calciatori all’opera. Adesso per la squadra rosanero ci sarà un’altra settimana di lavoro per, poi, scendere nuovamente in campo il 21 contro il Pisa sempre in amichevole. Lì si potrà capire qualcosa in più sul Palermo.