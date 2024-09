Palermo, allo studio del Comune un Festival dedicato al mare

L'annuncio dell'assessore alla Cultura Giampiero Cannella

PALERMO – Vorremmo realizzare un grande festival del mare, perché Palermo è una città che da le spalle al mare”. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione della mostra “Monet e gli Impressionisti, Immersive Experience” allestita a Palazzo Trinacria a Palermo.

“C’è già un progetto per la riqualificazione della costa Sud – ha proseguito- però noi pensiamo ad una cosa ben più ampia, ad un’iniziativa culturale che possa collegare Sferracavallo con Acqua dei Corsari. Magari da realizzare il prossimo mese di settembre. Sfruttando, perché no, anche il mare stesso, con iniziative che potrebbero anche far pensare ad una sorta di Palio di Siena ma sul mare, un Palio sul mare“.