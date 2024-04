Palermo, altra notte di incendi di rifiuti dallo Zen a piazza Kalsa

Roghi anche sulla Provinciale per Monreale

PALERMO – La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di incendi di immondizia a Palermo. La raccolta della spazzatura accumulata durante le feste pasquali prosegue da parte della Rap, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nel capoluogo siciliano.

Ma sono ancora diverse, soprattutto in periferia, le zona dove attorno ai cassonetti si sono formate grosse discariche. Ancora non è conclusa la raccolta a Borgo Nuovo, allo Zen, a Bonagia. Le squadre antincendio sono state impegnate in via Barisano da Trani, in via Fratelli Biglia, in via Fausto Coppi allo Zen, via Leonardo Ruggeri, in via Messina Marine, e in piazza Kalsa. Roghi anche in provincia sulla strada provinciale 20 per Monreale.