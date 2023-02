Palermo: altri alberi caduti, presidente agronomi: “Fenomeno preoccupante”

Registrati danni alle auto

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco di Palermo per il maltempo.

Oltre all’albero all’incrocio in via delle Magnolie rimosso dopo diverse ore con l’intervento dei vigili del fuoco e di ruspe del Comune di Palermo i pompieri sono stati impegnati tra l’altro nella rimozione dalle strade di altri tre alberi.

Uno in viale Strasburgo, un secondo in via Catania e un terzo nella scuola in via Nicolò Garzilli.

Nei primi due interventi si sono registrati danni alle auto mentre nel terzo è stata danneggiata una finestra dell’istituto.

“Sono estremamente preoccupato e rammaricato per lo sradicamento dell’esemplare di Ficus Macrophylla causato delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da piogge e forti venti, che in queste ore stanno interessando tutto il nostro territorio”. Lo dichiara Salvatore Fiore, Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Palermo.

“In una città come Palermo, ricca di un patrimonio arboreo molto importante, in cui vantiamo la presenza di numerosi alberi monumentali, c’è bisogno di maggiori ed assidui controlli da parte di professionisti anche a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e, al tempo stesso, – aggiunge – occorre ragionare sul futuro con una logica di progettazione del verde e di una pianificazione volta al consolidamento di piante che, come il ficus Macrophilla avendo notevoli dimensioni, una chioma che tende a svilupparsi in maniera estesa e radici colonnarie che si sviluppano laddove la pianta ha bisogno di darsi appoggio per la sua stabilità, deve essere supportata da scelte tecniche e da esperienza professionale”.