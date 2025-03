Palermo, accordo tra Amat e sindacati: sciopero revocato

Iintesa raggiunta dopo l'approvazione del Piano industriale

PALERMO – All’Amat di Palermo i sindacati e l’azienda siglano un accordo e viene così revocato lo sciopero proclamato per il prossimo 31 marzo.

Accolte molte delle richieste dei lavoratori. Dal primo marzo, i dipendenti part-time passeranno a tempo pieno, verranno corrisposti i buoni pasto e la maggiorazione dell’indennità domenicale, sarà stipulata un’assicurazione per tutelare il personale in servizio dal rischio di non autosufficienza.

L’accordo è stato siglato ieri dal presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta e dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cobas Orsa e Ugl.

A sbloccare la vertenza è stata l’approvazione, da parte del Comune, del “Piano industriale 2025-2027”.