Palermo, ambulanza bloccata dalle auto in piena area pedonale

L'episodio è accaduto nella notte tra domenica e lunedì

PALERMO – Un gesto di inciviltà che poteva costare caro. Delle auto parcheggiate abusivamente di notte nell’area pedonale di piazza Olivella, a Palermo, hanno impedito il transito ad una ambulanza. Gli operatori del 118 sono stati costretti a parcheggiare il veicolo davanti alla chiesa di Sant’Ignazio e prestare soccorso a piedi. Una storia, accaduta nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 aprile, che ha dell’assurdo e che dimostra come la sosta selvaggia a Palermo possa diventare un incubo.

“Avrebbe potuto perdere la vita”

“Sono rimasto davvero sconcertato quando ho visto che l’ambulanza è stata costretta a fermarsi a causa delle auto parcheggiate”, racconta un passante che ha assisto incredulo alla scena. “È paradossale che un mezzo del 118 non abbia potuto prestare tempestivamente soccorso a causa della maleducazione e della strafottenza di chi la notte va a divertirsi e a bere nei locali della zona parcheggiando in piena area pedonale. La persona che necessitava di aiuto poteva rischiare di perdere la vita”.

“C’erano anche mezzi contromano”

“Oltre che per entrare nella piazza, pure per uscire l’ambulanza ha avuto enormi difficoltà – aggiunge un altro testimone -. C’era una fila di macchine che entrava da via Monteleone e altri due mezzi che entravano contromano da via Patania, malgrado i divieti d’accesso. L’autista è dovuto scendere per chiedere alle auto in controsenso di fare retromarcia e finalmente è riuscito ad uscire. Cose così non dovrebbero accadere”.