Palermo: presentata la 37ª edizione dell’America’s Cup, sede a Barcellona

Al Circolo della Vela Sicilia

PALERMO – La regione della Catalogna ospita la 37ª edizione dell’America’s Cup, la più importante manifestazione sportiva nel settore della vela. Da agosto, fino ad ottobre, Barcellona è sede della Coppa America 2024, ospitando appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo.

A Palermo, presso l’esclusiva location del Circolo della Vela Sicilia, l’Ente Turismo della Catalogna ha presentato l’iniziativa regalando agli ospiti presenti un’esperienza unica, in un viaggio virtuale tra i meravigliosi paesaggi della Catalogna.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano – sottolinea Marta Teixidor, Direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia -.

“La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento”, ha aggiunto.

Conosciuta in Italia come Coppa America, rappresenta il trofeo sportivo velico più antico del mondo. Le sue regole risalgono al 1857 quando l’armatore George L. Shuyler della goletta America ha redatto il Deed of Gift, l’insieme delle norme che regolano la gara velistica, modificate poi negli anni per adattarsi ai vari cambiamenti.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: INEOS Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, NYYC American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand.

Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà una categoria riservata alle donne e alle categorie giovanili. La UniCredit Youth & Puig Women’s America’s Cup si disputerà su monoscafi con foil, l’AC 40, la stessa imbarcazione dei giovani regatisti, che gareggeranno per la terza volta. Barcellona, la Catalogna e la Spagna saranno rappresentate nelle categorie femminile e giovanile dal Sail Team BCN, guidato da Guillermo Altadill.