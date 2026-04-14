Palermo, Amg Energia approva il bilancio 2025: utile di 825mila euro

Semaforo verde in cda

PALERMO – Registra un utile di 825.837 euro il bilancio di esercizio 2025 di Amg Energia, approvato dal Consiglio di smministrazione della società. Un ottimo risultato che certifica lo stato di salute e la solidità della utility a totale partecipazione del Comune di Palermo, che si occupa di energia, distribuzione metano e pubblica illuminazione., dice Amg.

Semaforo verde in cda

Il bilancio della società certificata ESCo (Energy Service Company), chiuso al 31 dicembre 2025, è stato approvato dal Cda, presieduto da Francesco Scoma e formato da Lucia Alfieri (vicepresidente) e da Stefano Muscarella (consigliere), entro il termine ordinario fissato dal Codice civile, confermando la buona salute della società oltre che una gestione amministrativa puntuale e rigorosa.

Aumentato il valore della produzione

Per quanto riguarda le voci principali del conto economico, il valore della produzione è stato di euro 33.134.165 e registra un incremento rispetto al 2024, quando era stato di euro 32.333.499, i costi della produzione sono stati di euro 31.776.727 (31.610.929 nel 2024). L’utile d’esercizio prima delle imposte è stato di euro 1.499.674 e, al netto delle imposte, di euro 825.837: l’attuale risultato di gestione evidenzia un incremento di oltre 432 mila euro rispetto all’utile del bilancio 2024 che era stato di euro 392.900.

La soddisfazione del presidente Scoma

“Il 2025 è stato per Amg Energia un anno di prosecuzione e finalizzazione dell’attività aziendale a cui il Consiglio di smministrazione ha dato impulso sin dal momento del suo insediamento, avendo trovato una società ferma, che non riusciva più ad esprimere la sua natura industriale – sottolinea a nome del Cda il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma -. Un percorso positivo, frutto di una gestione attenta, centrata sulla razionalizzazione dei costi ma garantendo la continuità dei servizi, che viene testimoniato dalla crescita dell’utile: nel 2023 era stato di circa 30 mila euro ed è passato dagli oltre 392 euro nel 2024 agli oltre 825 mila euro del 2025″.