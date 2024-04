Palermo, Amg incontra Edison Energia: “Sinergie per la crescita”

Scoma riceve Quaglini insieme a Iacono, De Pace e Muia

PALERMO – Un incontro cordiale per parlare di impegno sul territorio, prospettive di crescita e sostenibilità. Il presidente di AMG Energia Francesco Scoma ha accolto nella sede della società partecipata del Comune, in via Tiro a Segno, l’amministratore delegato di Edison Energia Spa, Massimo Quaglini, che è anche executive vice president della divisione Edison Gas & Power Market. Edison è il socio di maggioranza di AMG Gas srl, società di vendita di gas e luce di Palermo, di cui AMG Energia detiene le quote di minoranza (20 per cento). All’incontro erano presenti anche il consigliere del Cda di AMG Energia, Nino Iacono, assieme all’amministratore delegato di AMG Gas, Giuseppe De Pace e al consigliere di AMG Gas, Vitale Muia.

Tra i temi trattati l’impegno sul territorio che caratterizza l’azione di AMG Energia – partecipata del Comune che si occupa di energia, distribuzione gas e illuminazione e prima utility di natura interamente pubblica in Sicilia ad avere conseguito la certificazione ESCo – e la possibilità di attivare leve e sinergie che possano consentire alla società nuove prospettive di crescita sul fronte della transizione energetica e della sostenibilità.

“La Sicilia rappresenta per il gruppo Edison un territorio importante e strategico dove operiamo da anni con senso di responsabilità e vicinanza al consumatore”, ha detto l’amministratore delegato di Edison Energia, Massimo Quaglini. “AMG Energia sta vivendo un’importante fase di trasformazione, vuole crescere ed è pronta a raccogliere nuove sfide”, ha dichiarato il presidente della società partecipata, Francesco Scoma.