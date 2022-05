Palermo, le amministrative: “C’è spazio per centrodestra unito”

La nota del deputato europeo Giuseppe Milazzo, FdI: "Assicurare stabilità con una coalizione"

CATANIA – Uno spazio per unificare il centrodestra, in una coalizione che “assicuri stabilità” a Palermo e per i prossimi appuntamenti elettorali: è quanto chiede in una nota Giuseppe Milazzo, europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato al consiglio comunale.

Il testo della nota

“Ritengo che ci debba essere piena convergenza con i valori che Fratelli d’Italia ha messo in campo e che hanno ispirato le scelte responsabili del gruppo dirigente che segue Giorgia Meloni. C’è, comunque, ancora spazio per riunificare il centrodestra per il bene di Palermo e delle prossime sfide che abbiamo dinanzi”. L’europarlamentare di FdI auspica anche che l’animato dibattito locale sia superato dalla condivisione di quei valori e di quei temi condivisi da sempre nel centrodestra.

“Serve il massimo impegno di tutti per unificare una coalizione indispensabile per assicurare quella stabilità che deve accompagnare la nuova Amministrazione comunale di Palermo – continua Milazzo”.

“Il generoso gesto di responsabilità di Carolina Varchi dei giorni scorsi, non può e non deve essere vanificato in alcun modo. Penso – conclude l’Europarlamentare palermitano – che ci siano ancora le condizioni per superare quelle incomprensioni che, purtroppo, fino ad oggi, hanno animato il dibattito nel centrodestra”.