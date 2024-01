Palermo, ancora malamovida: un giovane ferito a coltellate

Un giovane accerchiato da cinque persone

PALERMO – Un nuovo fatto di sangue scuote le notti palermitane. Ieri un giovane di 25 anni – D.P. sono le sue iniziali – è stato ferito a coltellate nei pressi del locale Officina. Si trova ricoverato all’ospedale Civico. Non è in pericolo di vita, ma ha tre ferite all’addome. Ha rischiato grosso.

Ai carabinieri ha raccontato di essere stato accerchiato in via Giuseppe Puglisi da cinque persone senza però sapere spiegare le ragioni. Non è ancora chiaro se fossero tutti usciti poco prima dal pub vicino. La strada si trova a pochi passi da via Isidoro La Lumia, dove nelle scorse settimane sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, e in via Pasquale Calvi, dove è stato ucciso Lino Celesia all’interno della discoteca Notr3. Ed è di pochi giorni fa la denuncia di un’aggressione omofoba subita da alcuni ragazzi in via Mariano Stabile all’incrocio con via Ruggiero Settimo.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere che coprono la zona compresa fra piazza Sturzo e via Enrico Albanese. Un occhio elettronico potrebbe avere filmato la fuga dei cinque aggressori.