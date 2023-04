Palermo, ancora 4 colpi da parte della banda spacca vetrine

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia

Banda spacca vetrine scatenata a Palermo. Sono stati messi a segno quattro colpi nelle ultime ore.

I furti con la demolizione delle vetrine si sono verificati nel pub Ferramenta di piazza Giovanni Meli, una tabaccheria di via Guglielmo il Buono, una gioielleria di via Maria Santissima Mediatrice e una cartolibreria di via Ernesto Basile.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il bottino dei vari colpi è da quantificare.