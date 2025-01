È il terzo caso in tre giorni, il presidente dell'Amat chiede più controlli

PALERMO – Terzo autobus dell’Amat danneggiato in tre giorni. E’ un bollettino di guerra per l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. Nel pomeriggio, in via Papa Sergio, una vettura della linea 731 è stata presa a sassate causando la rottura del parabrezza anteriore.

Illeso l’autista e nessun ferito, fortuntamente, neppure tra i passeggeri. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.

I precedenti

In precedenza due vetture erano state colpite da pietre al capolinea vicino all’ospedale Civico, una vettura della linea 246 e una della 108 e per questi episodi si cercano otto ragazzini che per due sere hanno presso a sassate i mezzi.

Il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta ha chiesto al prefetto di Palermo maggiori controlli e interventi per risalire ai teppisti.