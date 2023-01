Palermo, ancora nulla di definito per l’arrivo di Paulo Azzi

Mister Corini ha intenzione di rinforzare la corsia mancina della compagine rosanero

Il duo dirigenziale del Palermo composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno prosegue nel lavoro di snellimento della squadra a disposizione del tecnico Eugenio Corini. Dopo aver ufficializzato le cessioni di Accardi, Devetak e Peretti, sono ad un passo dal lasciare il club rosa anche Doda, Crivello e Floriano. Quest’ultimi due calciatori andrebbero a liberare, inoltre, due slot nella lista di diciotto “Over” da presentare alla Serie B, consentendo così di aggiungere nuovi calciatori nati prima del 1999 senza escluderne altri mettendoli fuori rosa.

Il difensore palermitano sembra ormai prossimo a vestire la maglia del Padova, mentre l’attaccante nato in Germania dovrebbe accasarsi al Sangiuliano City. Uno dei posti che si andrebbero così a liberare potrebbe, dunque, essere occupato dall’esterno sinistro Paulo Azzi. Il calciatore brasiliano, classe 1994, è tra i profili sondati dalla società di viale del Fante, seppur non sia stato ancora definito alcun tipo di accordo per il suo approdo in rosanero. Il terzino, infatti, avrebbe diverse richieste anche da altre società e il suo futuro è in corso di valutazione. Il tecnico del Modena Attilio Tesser, però, ha dichiarato che il calciatore dei canarini potrebbe effettivamente lasciare la squadra durante la sessione invernale di calciomercato.

Mister Corini ha intenzione di rinforzare la corsia mancina della sua compagine attualmente occupata da Marco Sala, a maggior ragione se c’è da considerare l’uscita di Roberto Crivello. Il possibile arrivo di Paulo Azzi aumenterebbe il tasso qualitativo della fascia sinistra.