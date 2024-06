Palermo, ancora ritardi nei lavori ai marciapiedi di via Libertà

Sarebbero dovuti durare 3 mesi, i tempi si sono dilatati per degli imprevisti

PALERMO – Sarebbero dovuti durare tre mesi, almeno così era stabilito dal cronopogramma, ma ad oggi dopo tre mesi, con inizio fissato il 23 gennaio scorso, i lavori sul marciapiede di via Libertà, lato monte e direzione piazza Vittorio Veneto, non sono ancora stati ultimati e, guardando il cantiere si prospettano ancora diversi mesi di lavoro a causa di alcuni “imprevisti”.

Per il primo tratto di lavori, compreso tra via Notarbartolo e via Di Marzo, come già spiegato dall’assessore Totò Orlando a LiveSicilia, ci furono delle difficoltà legate a dei sottoservizi che non erano previsti, che portarono a dei rallentamenti.

Gli operai della ditta Tecno Costruzioni stanno, comunque, procedendo con le opere che, però, continuano a subire dei ritardi.

I ritardi, fanno sapere dall’amministrazione, sono legati gli accessi delle abitazioni, l’intersezione tra i vari incroci, oltre i vari passi carrabili. Che si aggiungono alle fermate degli autobus che, inevitabilmente, devono essere spostate.

Una volta terminati i lavori sul lato monte si opererà sul marciapiede opposto, lato mare.