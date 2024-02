Via della Libertà, il rifacimento del marciapiede procede… a passo d’uomo

L'assessore Orlando: "C'è stato un piccolo intoppo"

PALERMO – Proseguono, seppur a rilento, i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Libertà.

Gli operai della ditta esterna, la Tecno Costruzioni Srl, dallo scorso 29 gennaio stanno lavorando al primo tratto, quello compreso tra via Notarbartolo e via Gioacchino Di Marzo, ma hanno dovuto fare i conti con un intoppo, un tubo del gas posizionato nel sottosuolo, che ha rallentato le opere, che fanno parte dell’accordo quadro per la manutenzione di ponti, sottopassi, sovrappassi e strade di proprietà comunale, che sono state suddivise in tredici fasi e che dovrebbero terminare su tutta via Libertà in direzione della Statua, come si legge nell’ordinanza numero 44 dello scorso 19 gennaio, entro 3 mesi.

L’assessore Totò Orlando, che ha la delega ai lavori pubblici, però non è assolutamente preoccupato e rassicura sulle tempistiche: “C’è stato un piccolo intoppo, ma niente di particolare. Il primo tratto (quello dove sono in corso i lavori, ndr) lo si sta utilizzando un po’ come test per capire come verranno effettuati i prossimi lavori. Domani (martedì 20 febbraio, ndr) si lavorerà al getto del cemento poi si passerà alla pavimentazione“.