PALERMO – Ancora sassi contro gli autobus dell’Amat a Palermo. Questa mattina un mezzo della linea 237 in uscita dalla rimessa per il servizio al nodo Oreto è stato preso a sassate all’altezza di via Casalini, nella zona di Passo di Rigano, appena fuori dal parcheggio.

Sono stati danneggiati i vetri laterali del posto di guida. L’azienda che gestisce il servizio di trasporto urbano ha presentato denuncia.