Palermo, ancora spazzatura per strada e i cittadini la incendiano

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme

PALERMO – Nuova notte di interventi per gli incendi rifiuti a Palermo. Le squadre dei vigili del fuoco sono tornate in via Maione da Bari a Brancaccio e nella zona dello Zen 2 dove i pompieri sono stati impegnati a spegnere diversi roghi in via Senocrate da Agrigento. Roghi anche in provincia a Bagheria nella strada provinciale 87.