Palermo, allo stadio “Renzo Barbera” gratis con il monopattino

Per Palermo-Sudtirol e Palermo-Frosinone

In occasione delle due partite contro Sudtirol e Frosinone, in programma rispettivamente giovedì 1° maggio alle ore 15.00 e venerdì 9 maggio alle ore 20.30, il Palermo collabora con Lime, operatore leader a livello globale per i servizi di micromobilità elettrica condivisa, per offrire ai suoi tifosi una speciale opportunità.

Per sostenere la squadra rosanero e incentivare uno stile di vita sostenibile, Lime offrirà due corse gratuite ai tifosi del Palermo che sceglieranno di raggiungere lo stadio “Renzo Barbera” con il monopattino elettrico.

Ogni utente potrà sbloccare gratuitamente fino a due viaggi (massimo 15 minuti ciascuno), esclusivamente con inizio o fine nell’apposita area di parcheggio allestita nei pressi dello stadio, a Piazza Giovanni Paolo II, a pochi passi dal prefiltraggio che dà accesso all’area pedonale. Idealmente, dunque, ogni tifoso munito di titolo di ingresso per la partita potrà andare e tornare dallo stadio gratuitamente usando il monopattino Lime.

Utilizzare un monopattino elettrico per raggiungere lo stadio significa ridurre traffico, inquinamento e rumore, senza l’assillo del parcheggio, contribuendo in modo concreto a una mobilità urbana più responsabile. Una missione per costruire un futuro in cui il trasporto sia condiviso, accessibile e a zero emissioni.