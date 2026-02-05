Chi ha rubato l’anello Bulgari e la fede della dipendente regionale?

La risposta potrebbe arrivare dalle telecamere

PALERMO – Chi ha rubato l’anello e la fede? Se lo chiede innanzitutto la donna che li portava al dito, ma anche i colleghi di lavoro. I gioielli sono scomparsi dal bagno del Dipartimento lavoro della Regione siciliana, al civico 29 di via Praga, a Palermo.

Nessuno si è finora fatto avanti, ma potrebbe essere costretto a farlo. È stata, infatti, presentata una denuncia ai carabinieri.

Questi i fatti finora ricostruiti. La dipendente regionale va in bagno, si toglie l’anello Bulgari e la fede nuziale in oro prima di lavarsi le mani e li lascia sul bordo del lavabo. Una sequenza che ripete come mille altre volte per evitare che finiscano nello scarico. Piccoli gesti quotidiani che si ripetono senza prestarci chissà quale attenzione. Stavolta salta un passaggio. Non ha rimesso gli anelli al dito dopo avere asciugato le mani.

Il problema è che se n’è accorta con qualche ora di ritardo. È tornata in bagno all’ora di pranzo. Gli anelli erano scomparsi.

Chi è stato? Non si tratta di un ufficio aperto al pubblico, vi lavorano una cinquantina di dipendenti, ma di tanto in tanto qualche estraneo si fa vivo al quarto piano del palazzo. Il piccolo giallo potrebbe essere risolto grazie all’analisi delle telecamere. Il bagno non è coperto dagli occhi elettronici, ma la parte dell’ufficio da cui si transita per accedervi sì.

La donna non ha alcuna intenzione di rinunciare agli anelli, sia per il valore affettivo – la fede del matrimonio innanzitutto – che per quello economico. Per ricomprarli servirebbero più di quattromila euro.

È certa che qualcuno li abbia presi e ha presentato una denuncia. I carabinieri, se non lo hanno già fatto, andranno a prelevare l’hard disk con le immagini. Nel frattempo in ufficio non si parla d’altro.