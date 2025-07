Il Palermo fa 5 su 5 nelle amichevoli: Annecy sconfitto 3-2 a Châtillon

In gol per i rosanero Pohjanpalo, Segre e Le Douaron. In campo anche Bani e Palumbo

Il Palermo chiude in bellezza il ritiro pre campionato allo stadio “E. Brunod” di Châtillon, in Valle D’Aosta. I rosanero si impongono per 3-2 contro l’Annecy (Ligue 2, seconda divisione francese) e chiudono la preparazione estiva lontano dal capoluogo siciliano con cinque vittorie su cinque nelle gare amichevoli giocate fino a questo momento.

Palermo-Annecy 3-2: gol di Pohjanpalo, Segre e Le Douaron

Mister Inzaghi schiera i suoi con il 3-4-2-1 nell’ultimo test contro i francesi. Tra i pali va Gomis, difesa a tre composta da Pierozzi, Peda e Ceccaroni. Chiavi del centrocampo affidate a Segre e Ranocchia, con Gyasi e Augello sugli esterni. Vasic e Brunori, dunque, agiscono alle spalle di Pohjanpalo. Assenti in panchina Magnani e Diakité.

Bastano solo quattro minuti di gioco ai siciliani per sbloccare l’incontro: corner battuto da Augello e tiro vincente di Pohjanpalo a trafiggere l’estremo difensore avversario. Al 23′ situazione pressoché uguale, con un calcio d’angolo battuto ancora una volta da Augello che questa volta trova tutto solo in area di rigore Segre che di testa sigla il 2-0.

Nella ripresa, dopo alcuni minuti di gioco, viene concesso un calcio di rigore all’Annecy (59′). Sul dischetto va Raache che spiazza Gomis e mette a segno il 2-1. Nei minuti a seguire trovano spazio in campo Bani, Lund, Blin, Gomes, Le Douaron, Corona, Avena, Palumbo e Di Francesco. Al 77′ Neelakandan batte Gomis e riporta i suoi sul risultato di parità (2-2).

A chiudere i conti per il Palermo, però, ci pensa Le Douaron all’88’, servito in verticale da Blin. Il numero 21 dei rosa vince il duello con il difensore dell’Annecy e sigla il definitivo 3-2 con il mancino.

Appuntamento al “Barbera” con il Manchester City

I rosanero termineranno ufficialmente il ritiro il 1° di agosto, per poi fare rientro in città e proseguire la preparazione al CFA di Torretta. I prossimi impegni in programma sono quelli del 6 agosto, a porte chiuse, contro l’Athletic Club Palermo, e del 9 agosto, al “Barbera”, contro il Manchester City.

Sabato 9 agosto alle ore 21.00, infatti, il Palermo ospiterà al “Renzo Barbera” il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un’amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi. Un appuntamento storico per la città di Palermo e per la sua squadra che si prepara ad affrontare un top team di livello mondiale, con pochi precedenti simili nella storia.