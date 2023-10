Palermo, appartamento in fiamme alla Zisa: salvati i residenti

Impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo

PALERMO – Un incendio è divampato questo pomeriggio in via Tomasi, nel quartiere della Zisa, a Palermo.

Le fiamme sono divampata in un’abitazione in un palazzo di sette piani. Per domarle sono state impegnate diverse squadre che hanno fatto evacuare lo stabile e messo in salvo i residenti della casa e quelli dei vicini.

Il fumo ha invaso le scale e l’abitazione.

I vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire l’accaduto e la causa del rogo, ma è probabile sia stato causato tutto da un corto circuito.