Palermo, appartamento in fiamme: traffico in tilt nella zona

Per domare il rogo sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Non è chiara la dinamica

1' DI LETTURA

PALERMO – Un incendio è divampato in via Carlo Del Prete a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, presenti sul posto con quattro squadre, ad andare a fuoco sarebbe stato un appartamento. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno chiamato i pompieri. Non è ancora chiara l’entità dei danni, non ci dovrebbero essere feriti. Il traffico, all’altezza dello svincolo di viale Regione Siciliana, è andato in tilt.