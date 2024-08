È accaduto in via Salina, la signora è stata affidata al 118

VIA SALINA

PALERMO – Un incendio è divampato a Palermo in via Salina in un appartamento. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. La donna che vive nell’abitazione è stata soccorsa dai vicini e affidata alle cure del personale 118.

I pompieri hanno spento l’incendio evitando che al rogo di propagarsi ai locali limitrofi. Le squadre sono ancora sul posto per effettuare le operazioni di bonifica e verifica dei locali. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.