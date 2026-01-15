Palermo, approvata la delibera sul mercato coperto di Ballarò

Soddisfatto l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti

PALERMO – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della deliberazione consiliare sul Mercato coperto di Ballarò, un provvedimento che segna finalmente un primo, importante passo nel processo di riqualificazione di uno dei luoghi simbolo della città e del suo tessuto storico, sociale ed economico”. Lo dice l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

“L’atto approvato – aggiunge – consente di superare una fase di stallo che si protraeva da tempo e di correggere in modo puntuale le criticità e i vizi presenti nella precedente deliberazione, già sollevati dalla nostra amministrazione e confermati dagli uffici competenti. La deliberazione mette al centro la tutela dell’identità storica del Mercato di Ballarò, riconosce il ruolo degli operatori storici e avvia un percorso ordinato per l’utilizzo del capannone. Si apre ora una nuova fase per gli interventi di rigenerazione urbana, miglioramento degli spazi, decoro, sicurezza e politiche di sostegno economico agli operatori, affinché la regolarizzazione non resti solo un obiettivo formale”.