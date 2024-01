Hanno spaccato il vetro e minacciato i dipendenti e un cliente

PALERMO – Tre rapinatori hanno fatto irruzione in una tabaccheria di Palermo, in via Cluverio, armati di coltelli e mazze.

I tre malviventi hanno spaccato il vetro che separa la cassa dal resto del negozio e hanno minacciato i dipendenti e un cliente, affrontato con un coltello. Dalle prime notizie pare che il colpo non sia riuscito.

I rapinatori sono fuggiti a bordo di una Alfa Romeo Giulietta. Sono intervenuti gli agenti di polizia e un’ambulanza.