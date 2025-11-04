Palermo, armati di pistola e tirapugni in centro storico: denunciati

Identificati grazie alla collaborazione di un commerciante

PALERMO – Giovani armati di pistola e tirapugni in centro storico, a Palermo, a bordo di una bici elettrica. Identificati e denunciati dai carabinieri un 19enne e un 18enne che adesso dovranno rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere e procurato allarme.

L’operazione dei militari della stazione Centro e di piazza Verdi nasce dalla collaborazione di un commerciante che ha fornito al comandante della stazione un filmato. Nelle immagini gli investigatori hanno notato i due giovani, a bordo di una bicicletta elettrica condotta dal 19enne che, lo scorso 24 ottobre, dopo essersi scontrati con un pedone, cadendo a terra avevano perso una pistola immediatamente recuperata dal 18enne. La visione dell’arma da parte dei passanti aveva generato un certo timore ma, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, i due si erano dileguati in via Roma.

L’analisi del video ha permesso di rintracciare i due indagati. Il più giovane è stato fermato in via piazza Chinnici ed è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso e di un tirapugni. nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto anche gli abiti indossati dal 18enne giorno 24 ottobre.

Il 19enne è stato riconosciuto e identificato in via Roma a bordo della stessa bicicletta elettrica ripresa dalle telecamere dell’esercizio commerciale. Il giovane è stato fermato dagli agenti della polizia municipale che hanno proceduto al sequestro per confisca del mezzo risultato modificato.