 Palermo, armi e droga in un pub: licenza sospesa per 30 giorni
Il provvedimento del questore dopo il ritrovamento di un fucile a pompa e munizioni in un locale dell'Olivella
PALERMO
di
PALERMO – Armi e droga in un locale del centro storico di Palermo, il questore sospende per un mese la licenza di un pub nella zona dell’Olivella. Il provvedimento nasce da un controllo di carabinieri e polizia municipale lo scorso 5 febbraio.

Inizialmente nato come ispezione amministrativa, il controllo è sfociato poi nel rinvenimento da parte dei militari di droga, un bilancino di precisione, un fucile a pompa con matricola abrasa, alcune munizioni e bossoli a salve inesplosi.

Ora arriva il provvedimento del questore di Palermo che ha sospeso la licenza per 30 giorni al locale che si trova in zona Olivella.

