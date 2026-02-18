Palermo, arraffa vestiti e scappa: arrestato in via Ruggero Settimo

Intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile

PALERMO – Uno faceva il palo, l’altro è entrato all’Oviesse di via Ruggero Settimo per razziare vestiti. Gli è andata male ed è stato arrestato. Decisivo l’intervento dell’addetto alla sicurezza e dei carabinieri del Nucleo radiomobile. Il primo ha rallentato la fuga di un uomo di 35 anni, i secondi lo hanno acciuffato in strada ieri pomeriggio, martedì 17 febbraio.

Era riuscito ad arraffare capi di abbigliamento per un valore di 500 euro. Oggi sarà processato per direttissima con l’accusa di rapina impropria, mentre si cerca ancora il complice.