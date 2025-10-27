Palermo, arrestato 14enne con due pistole nello scooter

Sorpreso a Ballarò

PALERMO- La polizia di Stato a Palermo ha arrestato un ragazzino di 14 anni per detenzione di due pistole e in un’altra operazione un giovane di 22 anni che aveva una pistola in casa.

Il minorenne è stato sorpreso lo scorso 22 ottobre nel mercato di Ballarò insieme a un gruppo di giovani nei pressi di una rivendita di alimenti.

Il ragazzino è apparso nervoso e i poliziotti hanno perquisito il suo scooter elettrico e nel bauletto hanno trovato due pistole: una semiautomatica, marca “Bruni”, con cartuccia calibro 7.55 ed un revolver della stessa marca con tre cartucce esplose. Il ragazzo è stato portato nel centro di prima accoglienza e comunità per minorenni “Malaspina”.

Nel corso di un altro controllo ad un giovane di 22 anni, in via Besta, allo Zen, è stato trovato un proiettile calibro 7,65 nel marsupio. In casa nascosta nella camera da letto i poliziotti hanno recuperato una pistola con il caricatore. Il giovane è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa della convalida.