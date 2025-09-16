Biondo, cinghiale, jumbo. Droga, 81 indagati: nomi e soprannomi del blitz

L'inchiesta sulla piazza del rione Falsomiele

PALERMO – Sette persone arrestate, 18 per le quali il Gip ha respinto la richiesta di arresto, 81 indagati in tutto. Sono i numeri del blitz dei carabinieri nella piazza di spaccio del rione Falsomiele.

Gli arrestati

Custodia cautelare in carcere per Giuseppe Caruso, 37 anni, Sergio Sangiorgio, 40 anni, Davide Sangiorgio, 38 anni, Antonino La Mattina, di 35, Emanuele Lo Nardo, di 32, Giuseppe Lo Muto, 32 anni, e Roberto Gritto, 31 anni.

Gli indagati per i quali è stata negata la misura cautelare

Andrea Caruso (64 anni), Cristina Marcenò (35 anni), Paolo Sampino (65 anni), Antonia Di Cofano (48 anni), Giovanni Catanzaro (61 anni), Antonino Scalia (54 anni) avrebbero avuto un ruolo secondario nell’associazione e gli viene contestato un numero esiguo di reati fine. Ecco perché la richiesta di misura cautelare è stata respinta.

Stessa cosa per altri indagati, ma solo perché i fatti contestati risalgono indietro nel tempo: Vincenzo Sunseri (26 anni), Angelo Rizzuto (52 anni), Alessandro Rizzuto (35 anni), Karim Arouna (44 anni), Angelo Guercio (23 anni), Giovanni Priolo (40 anni), Massimo Ferrazzano (46 anni), Salvatore Vinchiaturo (32 anni), Salvatore e Giuseppe Binario (42 e 39 anni), Vincenzo Cocuzza (45 anni) e Rocco Marsalone (23 anni). Alcuni di loro sono noti alle forze dell’ordine e sono detenuti per altre vicende.

Per alcuni di loro si è perso un po’ di tempo prima dell’identificazione. Li chiamavano per soprannome: biondo, cinghiale, pizzetta, jumbo, oscar.

Gli indagati a piede libero

Gli altri indagati a piede libero (hanno una posizione minore – per lo più singoli episodi di cessione e acquisto di droga – tanto che per loro la Procura della Repubblica non ha avanzato alcuna richiesta cautelare) sono: Maurizio Monastero, Mustapha Fakran, Francesco Messina, Pietro Messina, Andrea La Mattina, Lina Lo Verso, Rocco Scalia, Arcangelo Traina, Giovanni Vinciguerra, Daniele Lombardo, Giovanni Giuseppe Caronna, Gianluca Cimino, Giovanni Priolo, Giovanni Desio, Francesco Semprevivo, Giuseppe Devotella, Calogero Lo Cicero, Vincenzo Sciampagna, Marco Ganga, Aristide Salerno, Gaspare Spallino, Giuseppe Cangemi, Antonino Cangemi, Vincenzo Di Pasquale.

Ed ancora: Lucia Sandy Minardi, Pietro Capizzi, Jordy Minore, Vincenzo Accardo, Vincenzo Fiorentino, Ciro Di Miceli, Valerio Calderone, Bruno Calderone, Lorenzo Pizzo, Salvatore Giappone, Santino D’Angelo, Gaetano Lorenzo Cinà, Francesco La Grassa, Francesco Calafiore, Loredana Billitteri, Marco Ragolia, Giovanni De Simone, Rocco Angelo, Michele Di Caccamo, Giuseppe Silvestri, Giovanni Bisiccè, Cristian La Versa, Mirco Malleo, Rita Marsalone, Giovanni Cusumano, Andrea Mondino, Roberto La Mattina, Giuseppe Tantillo, Cristian Pizzo, Arianna Torre, Michele Adorno, Vincenzo Cristian Savoca.

A tutti gli indagati stamani è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, preludio della richiesta di rinvio a giudizio. Prima, però, le difese possono presentare delle memorie o chiedere l’interrogatorio.