Droga allo Sperone, 10 arresti: la tecnica del magnete, 3.738 cessioni

Gli indagati sono 15. Piazza attiva 24 ore al giorno

PALERMO – Ancora arresti per droga nel rione Sperone. Gli investigatori azzerano i traffici, ma il ricambio criminale è immediato. I carabinieri della compagnia “Palermo piazza Verdi” hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

I numeri del blitz

Gli indagati sono 15: otto in carcere, due agli arresti domiciliari mentre per cinque il Gip ha disposto gli obblighi di presentazione in caserma e di dimora. Le accuse contestate sono spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi si sono svolti gli interrogatori preventivi, poi il giudice ha emesso la misura cautelare.

Le indagini hanno fotografato il periodo giugno-novembre 2022 e l’attività di spaccio gestita h24. I militari hanno documentato 3.738 cessioni di sostanze stupefacenti tra crack, cocaina, hashish e marijuana. Il giro di affari giornaliero era di 8.000 euro, 93 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati deferiti.

In possesso di armi

L’attività investigativa aveva già portato all’arresto in flagranza di cinque persone e al sequestro di considerevoli quantitativi di stupefacente, oltre che al rinvenimento di tre armi clandestine, una penna pistola e munizioni per arma corta, sequestrati a carico di ignoti. Nel quartiere non sono mancati momenti di tensione.

La tecnica del magnete

I pusher si posizionavano nel portico di un complesso popolare e sprovvisto di illuminazione. La droga veniva nascosta all’interno di contenitori in alluminio. Li agganciavano con del nastro adesivo a dei magneti, posizionati sotto le macchine o attaccati a scale e ringhiere.