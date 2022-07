Palermo, “ci pensa il boss”: la mafia stracciona è ancora l’anti Stato

Dalla raccolta della spazzatura ai prezzi delle mascherine anti Covid

Palermo, piazza Ingastone. Rione Zisa. Il fetore ammorba l’aria. I cumuli di spazzatura impediscono persino il transito a piedi. I commercianti sono esasperati. Uno di loro chiede aiuto. Non chiama il Comune, né la Rap.

Sa che per tentare di risolvere la faccenda, che si ripete con una puntualità disarmante, gli resta l’aiuto del mammasantissima. E così si rivolge a Giuseppe Incontrera, boss emergente di Porta Nuova, la cui vita è finita la settimana scorsa. È stato assassinato con tre colpi di pistola.

La mafia, seppure stracciona e fiaccata dai continui arresti, continua ad essere l’anti Stato in grosse sacche della città. Accade, “banalmente”, perché lo Stato non c’è.

“Le attività di indagini hanno consentito di appurare che Cosa Nostra palermitana controlla in maniera ancora asfissiante e totalizzante la vita sociale nei quartieri, sia in relazione alle attività illecite sia a quelle lecite”. Così scrivono i magistrati della Direzione distrettuale antimafia nella richiesta di convalida dell’arresto delle 18 persone fermate nei gironi scorsi.

Basterebbe già questo per comprendere la condizione in cui versa la città. Se serve si può continuare la lettura: “I vertici e gli uomini d’onore del mandamento di Porta Nuova costituiscono un punto di riferimento per i delinquenti comuni, ma anche per operatori economici e semplici cittadini”.

I mafiosi intervengono per fare rimuovere la spazzatura, magari facendosi aiutare da qualcuno di loro che lavora alla Rap e può far sì che l’autocompattatore passi in fretta; per autorizzare i venditori ambulanti di sigarette; per fare piazzare sedie e tavolini all’esterno dei locali; per sedare liti di vicinato e regolare la concorrenza fra commercianti; per mettere la pace tra famiglie la cui serenità è solo apparentemente scossa dalla fuitina dei figli e allora va organizzato il matrimonio riparatore; per autorizzare l’apertura di una sala da barba.

I boss intervengono persino per calmierare i prezzi delle mascherine anti Covid. Un ambulante abusivo vendeva i dispositivi a un pezzo eccessivo. Cinque euro. Lo picchiarono: “Non ne vendi mascherine cornuto che sei… ci sono cristiani che non si possono comprare le mascherine, stiamo morendo tutti… arriva un crasto di questi, vede il business e qua sti critiani…”, diceva Incontrera.

Il boss corse in auto dei deboli, acquisendo prestigio in una fetta di città dove la mafia difende la povera gente e offre lavoro ai picciotti con lo spaccio di droga. Lo dovrebbe fare lo Stato, ci pensa la mafia. Stracciona, ma sempre capace di regolare la vita nelle borgate.

“Il controllo pressante e generalizzato di tutti gli aspetti del vivere quotidiano – scrivono ancora i magistrati – è anche finalizzato ad escludere e ridimensionare l’intervento e la presenza dello Stato: diventa così una grave colpa, da punire severamente, il ricorso alle vie legali e, ancor più, la richiesta di intervento di una pattuglia delle forze dell’ordine per risolvere un problema”.

Palermo è anche questo. Girarsi dall’altra parte è la più grave delle colpe.