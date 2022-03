Palermo: incidenti e fughe, arrestato al porto l’uomo dalla vita spericolata

I carabinieri lo hanno seguito da Castelvetrano

PALERMO – Fabrizio Calamia si stava imbarcando per raggiungere Genova e da lì in Germania. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, in provincia di Trapani, lo hanno arrestato al porto di Palermo.

Calamia, 37 anni, era evaso dagli arresti domiciliari. Adesso è rinchiuso nel carcere Pietro Petrulli di Trapani. Il suo è un cognome noto alle forze dell’ordine. Gli viene contestata la responsabilità di gravi incidenti stradali tra Castelvetrano e Campobello di Mazara.

Provocava i sinistri e poi abbandonava la macchina sul posto. Tanto che gli è stato contestato il reato di omissione di soccorso. Accusato anche di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, era stato condannato dal Tribunale di Marsala ad 1 anno e 8 mesi.

Qualche settimana fa il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva deciso di concedergli gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Ed invece lo hanno bloccato al porto di Palermo pronto a partire. Destinazione ultima: Germania.