Palermo, arriva il Vivicittà: divieto di transito per alcune strade – L’elenco

La manifestazione sportiva partirà dallo stadio delle Palme

PALERMO – In occasione della 40^ edizione della manifestazione Vivicittà, in programma per domenica 14 aprile, alcune vie della città di Palermo saranno chiuse al traffico veicolare. Si tratta in particolare di:

– Chiusura al transito veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto: veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, di servizio della Protezione Civile, dell’organizzazione utilizzati durante la manifestazione, dei residenti e dei dipendenti, diretti presso le strutture comunali ed equestre della polizia municipale e polizia di Stato.

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio:

– Strade senza uscita allo sbocco sul viale Margherita diSavoia.

Via c.d. Case Rocca:

– Intero Tratto tra viale Ercole e viale del Fante;

Viale Diana:

– Tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c. detto Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia;

Viale Ercole:

– Intero tratto;

All’interno del Parco della Favorita:

– Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi;

Viale Regina Di Savoia:

– Nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio:

– Strade senza uscita allo sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti). Viale del Fante dal civico 25 fino ingresso viale Rocca spazio antistante Giardino Vincenzo Florio Case Rocca: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta fino a cessata esigenza.