Palermo, arriva la Meloni: e il traffico sparisce dal centro città FOTO e VIDEO

Strade deserte attorno alla zona del teatro Massimo

PALERMO – Via Volturno e via Pignatelli Aragona come non le avete mai viste. Alle 12 di un lunedì mattina di fine maggio le centralissime, e tradizionalmente trafficatissime, strade tra piazza Verdi e il palazzo di giustizia di Palermo sono sgombre da auto in sosta.

Un’immagine che rievoca i giorni bui della pandemia Covid e del lockdown quando le strade del capoluogo erano vuote e silenziose. Il motivo? Disposizioni di sicurezza disposte dalla questura per l’arrivo della premier Giorgia Meloni in città per la firma del Patto sui fondi Fsc.