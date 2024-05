Palermo, spuntano nuovamente i cumuli di rifiuti per strada FOTO

Dalla Rap fanno sapere che un guasto ad alcuni mezzi ha rallentato la raccolta

PALERMO – Parte della città di Palermo, nella giornata di oggi, lunedì 27 maggio, si è svegliata con cumuli di spazzatura un po’ ovunque.

La “colpa”, se di colpa si può parlare, non è della Rap perché da ordinanza comunale nella giornata di domenica è vietato buttare la spazzatura, sia indifferenziata che non. Sempre nella giornata di domenica sono presenti meno operai che sono impiegati nei giorni feriali, questo inevitabilmente rallenta la raccolta.

In alcune strade, in modo particolare in via Autonomia Siciliana, però, sono presenti le “campane” della plastica che sono stracolme. Questo perché, fanno sapere dalla Rap, c’è stato un picco di guasti ai mezzi adibiti alla raccolta della differenziata e per la raccolta della spazzatura abbandonata ai piedi delle campane si interverrà nelle prossime ore.

L’indifferenziato abbandonato verrà raccolto nelle prossime ore e si effettuerà anche lo svuotamento dei cassonetti.

Il centro città, intanto, è stato ripulito e spazzato perché è arrivata in città la premier Giorgia Meloni, per la firma del Patto sui fondi Fsc.