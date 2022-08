Palermo, arriva Saric: “Sono ambizioso” VIDEO

Il centrocampista classe '97 firmerà un contratto di quattro anni con il club di viale del Fante

PALERMO – Il Palermo fa tredici e lo fa con il calciomercato. La società rosanero si è accaparrata, dopo una lunga trattativa, le prestazioni del centrocampista Dario Saric proveniente dall’Ascoli.

“Sono contento, sono carico. È una bella sensazione. Non vedo l’ora di giocare al Barbera davanti oltre 20mila persone. È una grande opportunità, sono ambizioso“. Si è limitato a dire questo il neo centrocampista rosanero.

Il classe ’97, arrivato in città con un volo proveniente da Bologna, è stato al centro di un lungo tira e molla tra il Palermo e l’Ascoli che, almeno inizialmente, non voleva cedere il centrocampista nativo di Cento ma di nazionale bosniaca ad un club concorrente e per questo sembravano avanti club come Cremonese e Sampdoria che mettevano sul piatto la possibilità di giocare nella massima serie, ma queste trattative si sono arenate davanti alle richieste economiche avanzate da parte del club bianconero.

Il Palermo non ha mai mollato la presa e questa sua insistenza è stata premiata e farà firmare al calciatore un contratto quadriennale. Corini adesso potrà contare sul quinto centrocampista in rosa.

Saric nella serata di ieri, tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha anche salutato il club marchigiano e i suoi ex tifosi scrivendo: “2 anni pieni di emozioni intense. Un viaggio che rimarrà con me per sempre. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato in questa avventura. Sono grato di essere stato parte della storia di Ascoli“.