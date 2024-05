Palermo-Ascoli, ancora quattro gli indisponibili tra i rosanero: i convocati

Sono 22 i calciatori rosanero scelti dall'allenatore

PALERMO – Sono ancora quattro gli indisponibili tra le fila della squadra rosanero. Michele Mignani, tecnico del Palermo, ha scelto i calciatori che prenderanno parte alla gara contro l’Ascoli al “Barbera”.

Domenica 5 maggio, a partire dalle ore 15.00, i rosanero affronteranno una squadra a caccia di punti per la salvezza. La compagine del capoluogo siciliano arriva al match di domani dopo alcuni giorni di ritiro in seguito alla sconfitta contro lo Spezia.

Aurelio, Coulibaly, Vasic e Di Mariano. Questi i calciatori che non sono disponibili per il delicato match contro i bianconeri. Tutti in via di recupero da diversi infortuni arrivati nelle scorse settimane. In totale, dunque, sono ventidue i giocatori rosanero convocati dall’allenatore ex Bari.

I convocati del Palermo

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro l’Ascoli.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè