Palermo-Ascoli 1-0, la sblocca immediatamente Brunori – LIVE

Segui la diretta testuale della gara tra i rosanero e i bianconeri

PALERMO – I rosanero si giocano tanto al “Barbera” nel match odierno contro l’Ascoli, che invece è alla disperata ricerca di punti per la salvezza. La novità del giorno è la scelta di mister Mignani di schierare titolare il giovane portiere Sebastiano Desplanches, all’esordio con la maglia rosanero.

La partita

1′ – GOL DEL PALERMO! Cinquanta secondi e i rosanero vanno in vantaggio! Errore del difensore dell’Ascoli, Soleri ruba la sfera al limite dell’area e serve Brunori che a tu per tu con Vasquez non sbaglia

Ore 15.02 – Primo pallone affidato ai rosanero, l’arbitro fischia e comincia l’incontro

Ore 14.59 – Palermo e Ascoli sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del calcio d’inizio

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 15.00

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

PALERMO: Desplanches, Lund, Gomes, Lucioni, Segre, Brunori (Cap.), Ranocchia, Nedelcearu, Diakité, Soleri, Ceccaroni. A disposizione: Kanuric, Pigliacelli, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Di Francesco, Buttaro, Henderson, Traorè. Allenatore: Mignani.



ASCOLI: Vasquez, Mantovani, Zedadka, Caligara, Celia, Di Tacchio, Tarantino, Falzerano, Botteghin (Cap.), Valzania, Bellusci. A disposizione: Viviano, Bolletta, Giovane, Streng, Quaranta, D’Uffizi, Vaisanen, Adjapong, Duris, Nestorovski, Masini, Rodriguez. Allenatore: Carrera.



ARBITRO: Di Bello (Brindisi). AA1: Ceccon (Lovere). AA2: Politi (Lecce). IV UFFICIALE: Milone (Taurianova). VAR: Paterna (Teramo). AVAR: Muto (Torre Annunziata).



MARCATORI:



NOTE: