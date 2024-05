Palermo-Ascoli, le probabili formazioni del match al “Barbera”

Le possibili scelte dei due allenatori

PALERMO – Dopo alcuni giorni di ritiro, il Palermo si prepara ad ospitare l’Ascoli tra le mura amiche dello stadio “Renzo Barbera” (calcio d’inizio alle ore 15.00). In vista della penultima giornata della regular season di Serie B, i rosanero hanno passato una settimana turbolenta e l’unico modo per uscire da questa crisi in cui si sono ritrovati è tornare alla vittoria.

Un malcontento che ha riguardato, ovviamente, società e tifosi del capoluogo siciliano. La dirigenza del Palermo ha risposto mandando in ritiro, appunto, la squadra per provare a scuotere i calciatori; i sostenitori rosanero, invece, come segno di protesta, lasceranno alcuni settori della curva nord dello stadio vuoti per i primi 15 minuti della gara contro i bianconeri.

Il Palermo arriva alla gara contro l’Ascoli reduce da due sconfitte consecutive contro Reggiana e Spezia. Prestazioni scadenti e risultati negativi sono alla base del momento di crisi in casa rosanero. Nelle ultime cinque giornate di campionato (ovvero da quando è arrivato Mignani), i siciliani hanno ottenuto tre pareggi e due sconfitte. Nonostante questo il club di viale del Fante ha mantenuto il sesto posto in classifica con 52 punti.

L’Ascoli guidato da Massimo Carrera, però, è alla disperata ricerca di punti utili alla salvezza. Questo renderà la sfida molto tesa e insidiosa per entrambe le squadre. Con 37 lunghezze ottenute, i bianconeri occupano la sedicesima posizione in classifica (zona plyaout), a tre punti di distanza dalla zona che permetterebbe loro di mantenere la categoria. Nel match di andata i siciliani si imposero di misura grazie al gol di Mancuso.

Le probabili formazioni

Mister Mignani prosegue nella sua idea tattica del 3-5-2. Dovrebbe essere confermato il pacchetto arretrato, mentre in mediana potrebbero vedersi dal primo minuto Segre e Ranocchia ai lati di Gomes. Sulle corsie laterali ancora Buttaro e Lund, mentre la coppia d’attacco con ogni probabilità sarà composta da Brunori e Mancuso.

L’allenatore dell’Ascoli schiera i suoi con un 3-4-2-1. Mister Carrera dovrebbe optare per Ilija Nestorovski come centravanti titolare. L’ex attaccante del Palermo giocherà con il supporto leggermente arretrato di Calligara e Duris. Torna a disposizione anche un altro ex rosa, il difensore Giuseppe Bellusci, che però partirà dalla panchina.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Buttaro, Ranocchia, Gomes, Segre, Lund; Brunori, Mancuso.

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara, Duris; Nestorovski.