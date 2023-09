La zampata di Mancuso al 92′ vale 3 punti: il Palermo vince ad Ascoli

Guizzo finale decisivo per la squadra di Corini

Servono i minuti di recupero al Palermo per andare in gol allo stadio “Del Duca” contro l’Ascoli. La sfida tra i bianconeri e i rosanero è piuttosto equilibrata, con fiammate da una parte e dall’altra che provano a impensierire le difese avversarie. Per i padroni di casa il pareggio non era un cattivo risultato, ma lo 0-0 stava stretto ai rosanero.

Al 92′ è necessaria una zampata da rapace d’area per battere Viviano. Ci pensa Mancuso con l’aiuto del solito Soleri, subentrato a Brunori. Nel corso dei novanta minuti la compagine di Corini prova a fare gol agli avversari ma con scarsi risultati, senza mai impensierire veramente la difesa ascolana. Una partita sporca, fisica, che i rosanero riescono a vincere con un guizzo sul finale.

Il tabellino

ASCOLI: Viviano, Gnahoré (dal 94′ Millico), Giovane, Quaranta, Di Tacchio (dal 73′ Masini), Milanese (dal 73′ Falzerano), Manzari (dal 56′ Caligara), Bayeye, Bellusci (cap.), Mendes, Rodriguez (dal 56′ Nestorovski). A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Kraja, Milico, Caligara, D’Uffizi, Falzerano, Nestorovski, Botteghin, Falasco, Masini. Allenatore: Viali.

PALERMO: Pigliacelli, Lucioni, Stulac, Segre (dall’82’ Coulibaly), Brunori (cap.; dall’82’ Soleri), Di Mariano, Di Francesco (dal 65′ Mancuso), Aurelio (dal 65′ Lund), Ceccaroni, Mateju, Henderson (dal 65′ Gomes). A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Lund, Gomes, Mancuso, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Soleri, Valente, Coulibaly. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila). Assistenti: D’Ascanio (Ancona) – Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: Baratta (Rossano). VAR: Miele (Nola). AVAR: Mazzoleni (Bergamo).

MARCATORI: 92′ Mancuso (P).

NOTE: Ammoniti: Aurelio (P), Viali non dal campo (A), Coulibaly (P).

La partita

90′ + 7′- L’arbitro fischia tre volte, non c’è più tempo. Ascoli-Palermo finisce 0-1.

90′ + 4′ – Esce Gnahoré ed entra Millico.

90′ + 2′ – GOL DEL PALERMO! Cross di Di Mariano da calcio d’angolo, Soleri prolunga di testa e Mancuso manda la sfera in rete con la zampata vincente!

90′ – Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, sono sei i minuti di recupero.

89′ – Ripartenza Ascoli, Coulibaly travolge Nestorovski e viene ammonito.

82′ – Esordio in maglia rosanero per Coulibaly, prende il posto di Segre. Dentro anche Soleri per Brunori.

80′ – Ancora un ottimo scambio e una buona incursione in area dell’Ascoli, serve un colpo di testa di Mateju per sventare un’azione pericolosa.

73′ – Doppio cambio per Viali, Masini e Falzerano vanno a sostituire di Di Tacchio e Milanese.

69′ – Un rimpallo favorisce Brunori nell’area di rigore dell’Ascoli, il capitano dei rosanero prova la conclusione con il destro che sfiora il palo.

65′ – Sostituzioni anche in casa Palermo. Lasciano il campo Aurelio, Henderson e Di Francesco e prendono il loro posto Lund, Gomes e Mancuso.

63′ – Prova la conclusione da fuori area Caligara, palla deviata in calcio d’angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

56′ – Arrivano i primi cambi della gara. Nell’Ascoli escono Rodriguez e Manzari e al loro posto entrano Nestorovski e Caligara.

Ore 15.06 – Riprende il match.

Ore 14.50 – Terminano i primi 45 minuti del match andati avanti a ritmi abbastanza lenti. Poche le azioni pericolose, sfida equilibrata allo stadio “Del Duca”.

45′ + 2′ – Allo scadere del primo tempo Mendes non colpisce il pallone davanti la porta di Pigliacelli, brivido per il Palermo.

45′ – I minuti di recupero saranno due.

42′ – Brunori serve bene Mateju che si inserisce in area, il numero 37 può calciare da posizione defilata ma mette la sfera in mezzo. Passaggio letto dalla difesa avversaria.

39′ – Ammonito Viali, tecnico dell’Ascoli, per proteste.

38′ – Il direttore di gara viene richiamato dal VAR, c’è l’on-field review: Bayeye non tocca Di Francesco, niente rigore per i rosanero.

36′ – Pestone di Bayeye ai danni di Di Francesco, non ha dubbi l’arbitro: è calcio di rigore per il Palermo!

34′ – Scambia bene l’Ascoli davanti l’area di rigore del Palermo, poi calcia Milanese con il destro ma il tiro non è preciso.

24′ – Giallo per Aurelio, evidente il suo fallo su Rodriguez spinto alle spalle dopo un ottimo rilancio sulla profondità di Viviano.

15′ – Aurelio va vicinissimo al gol con un colpo di testa su cross di Stulac durante gli sviluppi di un calcio d’angolo, Viviano però si fa trovare pronto.

10′ – La prima parata del match è di Viviano che blocca senza troppi problemi un tiro da calcio di punizione di Stulac.

Ore 14.02 – Primo pallone affidato ai rosanero, l’arbitro fischia e comincia il match.

Ore 14.00 – Squadre sul terreno di gioco, soliti saluti di rito.

Ore 13.50 – Si rientra negli spogliatoi, tutto pronto per il fischio d’inizio in programma alle 14.00.

Ore 13.40 – Le due compagini in campo per il riscaldamento.