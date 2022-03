Palermo, l’Asp festeggia le donne con le iniziative di prevenzione

Gli esami gratuiti e i luoghi dove recarsi il prossimo 8 marzo

PALERMO- La Giornata internazionale della donna del prossimo 8 marzo sarà a Palermo all’insegna degli screening, a cura di Asp Palermo, con attività aperta al pubblico in modalità Open Day nei centri sia in città che in provincia, senza prenotazione. L’iniziativa è in linea con quella organizzata a livello regionale, “AbbracciAmo la Prevenzione”, e vede coinvolti – oltre agli ambulatori mobili – 31 strutture dell’azienda sanitaria.

Inoltre, in collaborazione con il Centro Amazzone e con il comune di Palermo i camper dell’Asp saranno l’8 marzo, dalle 9.30 alle 16.30, in via dello Spirito Santo al Monte di Pietà, all’interno dell’ex Caserma Falletta, dove sarà allestito il “Villaggio della salute dell’Open Day Itinerante”.

Alla ormai tradizionale “offerta sanitaria” degli screening del tumore della mammella (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), del cervicocarcinoma (donne tra 24 e 65 anni) e del tumore del colon retto (persone tra 50 e 69 anni), i cittadini avranno l’opportunità anche di effettuare lo screening del melanoma e lo screening delle infezioni delle malattie sessualmente trasmissibili. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.

Sarà anche allestito un “Punto vaccinale mobile” per chi volesse ricevere la somministrazione anticovid di prima, seconda o dose booster. In programma screening mammografici per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non hanno effettuato la mammografia negli ultimi 2 anni, le quali potranno sottoporsi all’esame dalle 8 alle 13 in una serie di strutture aziendali.

Sempre l’8 marzo Open Day con orario prolungato al pomeriggio, dalle 8.30 alle 16.30, invece, nel poliambulatorio di Bagheria e nel Pta Enrico Albanese a Palermo.

Le donne di età compresa tra 25 e 64 anni potranno effettuare il Pap Test o Hpv Test, senza prenotazione, recandosi l’8 marzo, dalle 9 alle 18 nei consultori familiari dell’Asp. Le persone di età compresa tra 50 e 69 anni, che non hanno effettuato il test negli ultimi 24 mesi, a partire dall’8 marzo potranno ritirare il kit Sof test, per la ricerca del sangue occulto nelle feci, anche senza lettera d’invito dell’Asp in una delle 256 farmacie di Palermo e provincia comprese nell’elenco consultabile al seguente indirizzo: bit.ly/3bDymnR.

Infine, a Lampedusa, “AbbracciAmo la Prevenzione” sarà organizzata sabato prossimo: le donne dell’isola (sempre in fascia d’età 50-69 anni) potranno aderire allo screening del tumore della mammella effettuando la mammografia nel poliambulatorio di contrada Grecale.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.