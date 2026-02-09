Palermo, assalto armato a un corriere di tabacchi: caccia a due uomini

Il colpo in via Resurrezione

PALERMO – Armati di pistola hanno bloccato un corriere di sigarette e portato via diversi colli di tabacchi in via Resurrezione a Palermo. Due banditi a bordo di una vettura hanno bloccato il furgone e hanno minacciato il dipendente che stava consegnando le stecche di sigarette.

Pochi minuti e i due rapinatori hanno portato via diversi scatoloni. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di un bar e di un tabacchi in zona e quelle del Comune di Palermo.