Palermo, assalto armato al un bar di via Gino Zappa: clienti minacciati

Hanno portato via il denaro contante, i gratta e vinci e diverse stecche di sigarette

PALERMO – Cinque rapinatori armati sono entrati nel bar Barbara, in via Gino Zappa a Palermo, con il volto coperto seminando il panico tra i presenti.

I malviventi hanno costretto i dipendenti a inginocchiarsi sotto la minaccia dell’arma. In pochi minuti, il gruppo è riuscito a impossessarsi di circa 2mila euro in contanti prelevati dalla cassa, a cui si sono aggiunti numerosi blocchetti di gratta e vinci e diverse stecche di sigarette.

Subito dopo i cinque sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce tra i padiglioni del quartiere, probabilmente a bordo di mezzi lasciati pronti nelle vicinanze.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha avviato le indagini e i rilievi per individuare tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Gli investigatori stanno ora vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.