Palermo, assalto con la spaccata al negozio Wind di via Ausonia

Indagano i carabinieri

PALERMO – Amaro risveglio per i titolari del punto vendita Wind di via Ausonia a Palermo. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrata del negozio di telefonia e lo hanno ripulito.

Oltre ai danni della merce anche quelli per la riparazione. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ce ne sono diverse nel tratto di strada pieno di attività commerciali.

Il caso di via Ausonia va ad aggiungersi ad un elenco ormai sterminato di negozi assaltati con il metodo della spaccata.