Palermo, attesa per il varo del troncone da nave da crociera

PALERMO – Al cantiere navale di Palermo c’è attesa per il varo del troncone della nave da crociera di lusso dell’Oceania Cruises, compagnia di navigazione americana, con sede a Miami.

Il varo è previsto per il primo settembre. Allo stabilimento Fincantieri di Palermo è toccata la costruzione del troncone di prora (l’estremità anteriore) lungo 130 metri e largo 32.

La prima lamiera è stata tagliata lo scorso ottobre. Il resto della nave è stato costruito in Romania, nel cantiere Vard Tulcea. I due tronconi verranno poi assemblati nel cantiere di Genova. Una volta completata, la nave sarà lunga 270 metri.

“Ancora una volta le tute blu di Fincantieri Palermo hanno dimostrato grande professionalità – dice Francesco Foti, segretario generale della Fiom di Palermo – ma per il cantiere sono fondamentali le costruzioni di navi intere, come è stato fatto per la costruzione della nave del Qatar. Il cantiere navale di Palermo ha grandi potenzialità – conclude Foti – e con il completamento del bacino di 150 mila tonnellate si candida a diventare il cantiere di punta del Mediterraneo”.