Palermo, aumenti alle stelle per le stanze agli studenti fuori sede

Il capoluogo siciliano è tra le città con una crescita maggiore

Tra qualche settimana ripartiranno le lezioni nelle università, questo costringerà molti studenti a cercare una casa dover poter vivere. In molti hanno già trovato il loro alloggio, altri sono ancora alla ricerca.

In entrambi i casi si dovranno fare i conti con i prezzi alle stelle che coinvolge anche la città di Palermo, che si trova sul podio delle città con maggiori aumenti. Sul podio delle città con una crescita maggiore si trova Bari con incrementi del 29%, e una media di 356 euro per stanza, Brescia +18%, con una media di 386 euro e Palermo con aumenti del 18%, con un costo medio di 272 euro per stanza.

I prezzi, invece, frenano a Milano. Il capoluogo lombardo resta sempre la città più cara con un costo medio di 626 euro per stanza singola. Un aumento dell’1% rispetto all’anno scorso, a differenza invece di Bologna, che supera Roma in seconda posizione con una media di 482 euro a stanza, +8% rispetto a 12 mesi fa. A delineare il quadro è uno studio di Immobiliare.it che evidenzia come in un anno gli aumenti, nelle varie città, abbiano seguito trend diversi ma, nel complesso, siano stati comunque frenati da un cospicuo incremento dell’offerta di alloggi: +34% la media italiana.

L’offerta di stanze singole, rileva Immobiliare.it, aumenta notevolmente a Brescia (+75%), seguita da Latina (+68%), Trieste (+53%), Modena (+52%), Messina e Catania rispettivamente con +51% e +50%. Quanto alle prime tre città più care a Milano l’offerta, negli ultimi 12 mesi, è aumentata del 36%, a Bologna del 33%, a Roma del 7%.

Dal lato della domanda l’incremento risulta marcato nella Capitale, +55%, mentre è più lieve a Milano: +15%. Diversa la situazione se si vanno ad esaminare i prezzi del posto letto in doppia: se il capoluogo lombardo conserva la prima posizione a 348 euro, al secondo posto si trova invece Roma con 272 euro. Terza posizione per Napoli, fuori dalle prime 10 per quanto riguarda le singole, a 258 euro. Seguono Firenze (255 euro) e Bologna (249 euro). Sesta Padova a 231 euro, seguita da Modena dove un posto letto costa 226 euro di media. Tra i 220 e i 210 euro, infine, le città di Torino, Verona e Pavia, che supera di poco la città di Venezia, fuori quindi dalle prime dieci.